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НовостиОбщество25 февраля 2023 16:27

Жителей Москвы предупредили о снегопаде, дожде и порывистом в воскресенье

Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве до конца суток 25 февраля и в первой половине дня 26 февраля прогнозируется снег и дождь

В Москве до конца суток 25 февраля и в первой половине дня 26 февраля прогнозируется снег и дождь

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве до конца суток 25 февраля и в первой половине дня 26 февраля прогнозируется снег, мокрый снег и дождь. На столичных дорогах и улицах образуется гололедица, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства.

Кроме того, в столице возможен сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Городские службы проводят необходимые работы в соответствии с погодными условиями. В непогоду водителей просят не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резухи маневров. Пешеходам не рекомендуют укрываться под деревьями.

Ранее KP.RU писал, что коммунальщики Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Они очищают от снега и наледи дороги, общественные пространства, дворы, а также кровлю жилых домов, выступающие элементы фасадов. За прошедшие сутки в столицы выпало четыре сантиметра снега.