Колледжи искусств и музыкальные школы проведут 30 концертов в Москве в марте

Посетить хореографические и музыкальные концерты смогут все желающие Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве в марте пройдет свыше 30 мероприятий музыкальных школ и колледжей искусств. Посетить хореографические и музыкальные концерты смогут все желающие, сообщили на сайте «Московские сезоны».

Так, например, отчетные концерты состоятся в колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П., детской школе искусств «Кусково», а также в культурном центре «Меридиан», Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Музыкальном училище им. Гнесиных. Жители и гости столицы смогут насладиться музыкой и в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных.

Кроме того, в большом зале культурного центра «Вдохновение» выступит духовой оркестр Московского государственно института музыки им. А.Г. Шнитке. Музыканты исполнят произведения Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсаково. А в центре ЗИЛ состоится концерт детского хора «Весенний перезвон». В марте на столичных площадках выступят и другие исполнители. Большую часть мероприятий можно посетить бесплатно.

Ранее KP.RU писал, что открытие мастер-классы проведут для гостей фестиваля «Московская Масленица» 25 и 26 февраля.