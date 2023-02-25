В центре Москвы загорелось общежитие университета геодезии и картографии

В Москве произошел пожар в общежитии университета геодезии и картографии. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Олег УКЛАДОВ

Шестнадцатиэтажное здание общежития Московского государственного университета геодезии и картографии загорелось в субботу 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу Москве.

Возгорание произошло на пятом этаже общежития, сработали системы оповещения о пожаре и автоматическая система пожаротушения, уточнили в МЧС.

Огонь тушили семь пожарных расчетов, его ликвидировали в 19.56 по московскому времени, из здания эвакуировались 52 человека, никто не пострадал.

Ранее при пожаре на парковке в Новой Москве сгорели шесть машин.

Напомним, 21 февраля гостинице МКМ в Москве вспыхнул пожар из-за жильца-поджигателя. Погибли шесть человек, среди которых - двое детей.

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