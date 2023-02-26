Черемушкинский суд Москвы назначил домашний арест лидеру молодежной группировки «ЧВК Редан»

Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест одного из лидеров молодежной группировки «ЧВК Редан» Фото: Олег ЗОЛОТО

Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест одного из лидеров молодежной группировки «ЧВК Редан». Парень обвиняется в нападении на сверстника в столичной подземке, сообщает ТАСС.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Следователи СК просили заключить обвиняемого под стражу. Ранее KP.RU писал, что троих участников этого преступления задержали. Все они несовершеннолетние. Юношам также назначили домашний арест.

Напомним, инцидент произошел вечером 23 февраля в вестибюле станции метро «Лубянка». Неизвестные распылили в лицо подростка газовый баллончик и избили его. Злоумышленников поймали. Расследование по уголовному продолжается.

Молодежная группировка «ЧВК Редан» стала известна после массовой драки в ТЦ «Авиапарк».