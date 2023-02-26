Ефимов: Инвесторы программы «1 рубль за квадратный метр в год» смогут арендовать дом купца Виноградова

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва продолжает масштабное обновление старинных зданий. Причем реставрацией и восстановлением занимается не только город, но и частные инвесторы. Для этого им достаточно стать участниками программы «1 рубль за квадратный метр в год». При соблюдении определённых условий она даёт право на льготную аренду. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, столичные власти готовятся провести очередные торги в рамках этой программы. Победитель получит объект культурного наследия регионального значения - Дом купца Виноградова. Его построили в 1880 году по соседству с Крутицким подворьем. Теперь это 2-й Крутицкий переулок в Южнопортовом районе Москвы. Домом в прежние времена владели купцы Виноградовы, которым принадлежал в столице чугунолитейный завод.

Известно, что на реставрацию одноэтажного деревянного здания инвестору дается пять лет. Срок вполне достаточный для того, чтобы привести в порядок все - от крыши и фасада до цокольного этажа и инженерной «начинки».

«После этого инвестор сможет перейти на новые условия аренды, - отметил заммэра. - В течение 49 лет будет использовать объект под реализацию бизнес-проектов».

Важно, что обновление памятника площадью 533,8 квадратного метра будут контролировать специалисты Мосгорнаследия. Как пояснил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, благодаря программе «1 рубль за квадратный метр в год» город получает возможность не только сберечь исторические строения, но и вовлечь их в экономический оборот.

«Предприниматели могут вести бизнес в точках притяжения москвичей на прозрачных условиях», – добавил Щербаков.

Участниками торгов вправе стать все желающие - юридические или физические лица, а также индивидуальные предприниматели. Электронный аукцион будет проходить на площадке «Росэлторг».

Подробнее о выставленных на торги городских объектах - на Инвестиционном портале Москвы. Здесь есть необходимые документы, информация о процедуре торгов. Кроме того, на онлайн-платформе принимаются заявки на осмотр реализуемой на аукционах недвижимости. Кстати, на сегодня в разделе «Имущество от города» можно увидеть свыше пяти тысяч объектов. Обновление данных проводят каждый день.