Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за оттепели

В Москве усилили контроль соблюдения правил безопасности на водоемах из-за оттепели. Фото: Городское хозяйство Москвы

В Москве усилили контроль соблюдения правил безопасности на водоемах из-за оттепели. Спасатели круглосуточно проводят патрулирование, для этого задействовано свыше 20 судов, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Также специалисты регулярно замеряют толщину льда на водоемах и проводят профилактические беседы с отдыхающими. На контроле постоянно находятся места несанкционированного выхода на лед и рыбной ловли, проруби.

Из-за резкого потепления лед на водоемах стал очень тонким. Горожан просят соблюдать меры безопасности, следить за детьми и животными, не выходить на лед. В случае ЧП нужно звонить по номеру 112.

Ранее KP.RU писал, что ребенок провалился под лед и умер на Привольной улице в Москве. По факту случившегося правоохранители организовали проверку.