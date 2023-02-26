Схема движения транспорта изменится в двух районах на западе Москвы

На западе Москвы временно ограничат движение на нескольких улицах Фото: Елена ВАХРУШЕВА

На западе Москвы временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, с 1 марта по 20 августа на трех участках Новопеределкинской улицы и дублера Боровского шоссе закроют одну полосу движения из-за строительства инженерных сетей. Также с 1 марта автомобилисты не смогут проехать по одной из полос на Проектируемом проезде №6639 от дома 23 до дома 31 на ул. Коштоянца. Изменения будут действовать до 1 апреля.

Кроме того, с 1 апреля по 1 июня перекрою движение по местному проезду на улице Лобачевского, а с 1 мая по 1 июня нельзя будет проехать по местному проезду рядом с домом 62 на проспекте Вернадского. Причина ограничений – строительные работы.

Водителей просят заранее планировать поездки.

Ранее KP.RU писал, что участок 14-го километра МКАД временно перекроют для движения 26 февраля. Это необходимо для проведения строительно-ремонтных работ.