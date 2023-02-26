Сотрудник автосервиса угнал у клиентки иномарку за 1 млн рублей в Москве

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве правоохранители задержали 41-летнего приезжего мужчину, подогреваемого в угоне автомобиля, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

В полицию обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что отдала на ремонт в автосервис иномарку «Ниссан Кашкай» стоимостью более одного миллиона рублей. После этого владелица авто начала получать штрафы за нарушение правил дорожного движения: в течение двух недель неизвестный катался на ее машине.

Как выяснилось, автомобиль взял сотрудник автосервиса. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU писал, что сотрудники ГИБДД изъяли у женщины-водителя почти 200 граммов мефедрона. Подозреваемая купила наркотики через интернет и забрала «товар» в лесопарковой зоне.