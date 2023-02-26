Бетономешалка опрокинулась после столкновения с автомобилем в Лефортовом тоннеле в Москве

Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве в Лефортовском тоннеле произошла авария с участием грузового автомобиля: бетономешалка столкнулась с другим автомобилем и опрокинулась на проезжую часть, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта в воскресенье, 26 февраля.

На кадрах с места происшествия видно, что грузовик унесло в сторону, затем транспортное средство влетело в автомобиль и перевернулось. На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб города. Информация о пострадавших уточняется. Инспекторам предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Движение по внешней стороне Третьего Транспортного кольца (ТТК) полностью перекрыто. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 25 февраля, три автомобиля столкнулись в Охотном ряду. На месте находились сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Сведения о пострадавших не поступали. Детали случившегося выясняются.