В Москве ночь на 26 февраля стала самой теплой с начала месяца

Отрицательные температуры вернутся в Московский регион вечером 26 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве минувшая ночь стала самой теплой с начала февраля: столбики термометров показали +2,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погода «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«Суббота, как и ожидалась, началась мощной волной тепла, накрывшей южные регионы Европейской России, и дотянувшейся до Центра»

По словам метеоролога, плюсовую температуру зафиксировали и на всей территории Московской области. Самой теплой точкой стала Коломна – там воздух прогрелся до +3,2 градуса. Однако синоптик добавил: отрицательные температуры вернутся в Московский регион этим вечером. На дорогах образуется гололедица.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье до утра 27 февраля. Также в столичном регионе действует предупреждение о сильном ветре до 15 метров в секунду.