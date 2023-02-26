Пять автомобилей столкнулись на Алтуфьевском шоссе в Москве

Информация о пострадавших уточняется Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Алтуфьевском шоссе в районе дома 56 произошла массовая авария: столкнулись пять автомобилей, среди них есть машина такси, сообщили в столичном Департаменте транспорта в воскресенье, 26 февраля.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам Госавтоинспекции Москвы предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Движение в сторону области серьезно осложнено: проехать можно по одной полосе из четырех. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Ранее KP.RU писал, что бетономешалка столкнулась с автомобилем в Лефортовском тоннеле в Москве. После этого грузовая машина опрокинулась. Из-за аварии движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) полностью перекрыто. Сведения о пострадавших пока не поступали.