Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах из-за гололедицы в Москве

В Москве после 18:00 прогнозируется похолодание, на дорогах образуется гололедица Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве 26 февраля после шести часов вечера ожидается резкое похолодание. Из-за колебания между положительными и отрицательными температурами на дорогах и тротуарах образуется гололедица, предупредили в телеграм-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, не превышать скоростной режим, избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений. Из-за неблагоприятной погоды риск попадания в ДТП возрастает. Пешеходам советуют выбирать обувь с рельефной подошвой, чтобы не поскользнутся.

Ранее KP.RU писал, что минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала февраля. В столице воздух прогрелся до +2,6 градуса, а в области – до +3,2 градуса. Однако уже вечером в воскресенье в столичный регион вновь вернутся морозы.