Спасатели ликвидируют последствия ДТП с бетономешалкой в Лефортовском тоннеле

Произошёл разлив бетона на площади 2 кв. метра. Фото: пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ

В Москве в Лефортовском тоннеле днем в воскресенье, 26 февраля, произошла авария с участием бетономешалки: грузовая фура влетела в три автомобиля, а затем опрокинулась. Произошел разлив бетона на площади в два квадратных метра, сообщили в телеграм-канале Департамента ГОЧСиПБ.

На место происшествия прибыли сотрудники силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Транспортные средства стабилизировали с помощью автомобильного крана. Никто из участников ДТП не пострадал.

Сейчас движение в Лефортовском тоннеле осуществляется по крайней левой полосе. Также организовано компенсационное движение вдоль тоннеля.

Ранее KP.RU писал, что бетономешалка опрокинулась после столкновения с автомобилем в Лефортовском тоннеле в Москве. Движение по внешней стороне Третьего Транспортного кольца (ТТК) было полностью перекрыто. На месте работали сотрудники ДПС.