Два человека пострадали в ДТП на Алтуфьевском шоссе в Москве

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись пять автомобилей, два человека получили травмы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись пять автомобилей. В результате массовой аварии пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На Алтуфьевском шоссе в районе дома 56 произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Предварительно, пострадали два человека», - рассказал собеседник издания.

Как писал KP.RU, авария на Алтуфьевском шоссе произошла днем 26 февраля. В ДТП попали пять автомобилей, среди них есть машина такси. Движение на участке перекрыто по трем полосам. На месте работали сотрудники полиции, экстренных служб, бригада скорой помощи. Детали случившегося выясняются.

Еще одна авария произошла 26 февраля в Лефортовском тоннеле: бетономешалка столкнулась с легковушками и перевернулась. Пострадавших нет. Последствия ДТП ликвидируют спасатели. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.