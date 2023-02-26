Более 1000 водителей наземного транспорта Москвы прошли обучение в 2022 году

В Мосгортрансе работают свыше 14 тысяч водителей автобусов и электробусов Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Москве более тысячи водителей наземного городского транспорта прошли обучение в 2022 году. Сейчас в Мосгортрансе работают свыше 14 тысяч водителей автобусов и электробусов, сообщили на сайте столичной мэрии.

Специалисты проходят подготовку в корпоративном университете транспортного комплекса столицы. В образовательную программу входит изучение ПДД, устройства транспорта, стандартов обслуживания пассажиров. Будущие шоферы отрабатывают навыки на специальных тренажерах, а затем закрепляют знания за рулем учебных машин. Подготовка длится от 3,5 до 5,5 месяца.

В Москве в конце февраля 2023 года вновь начнется обучение водителей.

Ранее KP.RU писал, что транспортный пассажиропоток в Москве увеличился на 580 тысяч человек в сутки. Горожане стали реже пользоваться личными автомобилями: показатель сократился на 30%.