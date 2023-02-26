SHOT: Труп мужчины выловили из Москвы-реки на причале у Театра Эстрады

В Москве-реке на причале у Театра Эстрады выловили тело мужчины. Предварительно, труп уже длительное время находится в воде, он сильно заилен, сообщает телеграм-канале SHOT.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Личность умершего также устанавливается. Точная причина смерти станет известна после экспертизы.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в районе Храма Христа Спасителя в Москве спасатели вылавливали тело мужчины. Труп якобы несло в сторону Красной площади.

Как писал KP.RU, 18 февраля ребенок провалился под лед Привольной улице в Москве. Несмотря на оказанную медициснкую помощь, мальчик скончался. На месте работали экстренные службы города. По факту случившегося правоохранители организовали проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.