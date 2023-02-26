В Южном Бутове спасатели помогли мужчине снять кольцо с пальца

Фото: пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ

В Москве в районе Южное Бутово спасатели помогли мужчине снять кольцо с пальца. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра выехали на вызов в воскресенье, 26 февраля. Помощь понадобилась жильцу дома №15 на ул. Старокрымской. Пострадавший не мог самостоятельно снять кольцо с пальца. Специалисты освободили отекшую конечность от украшения. Теперь здоровью мужчины ничего не угрожает.

Ранее KP.RU писал, что в Москве двухлетняя девочка застряла головой в отверстии массажного стола. На помощь к ребенку приехали спасатели. Они аккуратно вызволили ее голову, дополнительная медицинская помощь девочке не понадобилась. Инцидент также произошел в Южном Бутове.