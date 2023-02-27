Овчинский: Московскому предприятию по выпуску медоборудования выделен заем на развитие экспорта

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Помощь городским компаниям уже не первый год оказывает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. В частности, обеспечивает их льготными кредитами. Подробнее об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Столичный производитель медицинского оборудования «Хирана+»

получил от Москвы заем в размере 200 миллионов рублей на развитие экспорта, - сообщил глава ведомства. - Средства предоставлены на пять лет по ставке 4,5 процента годовых».

По его словам, согласно программе Фонда компания сможет вложить эту сумму в закупку сырья, материалов и комплектующих. Затем они будут использованы при производстве товаров, полностью или частично намеченных на экспорт. Причем, как уточнил генеральный директор компании «Хирана+» Василий Шимко, для увеличения поставок за рубеж компания потратит и свои средства. Эти инвестиции составят порядка 90 миллионов рублей. Предприятие, получившее более трёх лет назад статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», занимается созданием и обслуживанием аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательной техникой.

Напомним, столичный бизнес вправе воспользоваться примерно десятью видами льготных кредитов от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. В списке займы, например, на покрытие кассового разрыва и подсоединение к инженерно-техническим сетям. Сюда также входит денежная помощь на приобретение дополнительного оборудования, программного обеспечения (ПО), компьютерного, серверного или сетевого оборудования, другие виды кредитов. При этом предприятие может получить до 300 миллионов рублей. Конкретная сумма зависит от того, на что именно планируется потратить средства. Для таких займов действует ставка от трех процентов годовых на срок до пяти лет.

Заявления для получения финансовой помощи принимаются Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства по адресу: Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 4. Подробности можно узнать на сайте Фонда или по телефону +7 (495) 777-26-96.