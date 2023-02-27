Десять магазинов белорусского аналога IKEA могут открыться в Москве в 2023 году Фото: Shutterstock

Магазины производителя Swed House, который считается белорусским аналогом IKEA, могут открыться уже в 2023 году в Москве. Планируется открытие десяти магазинов в столице. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на слова главы Союза торговых центров Булата Шакирова.

Общая площадь магазинов может составить до одной тысячи квадратных метров.

Всего же в России планируется открытие около 50 магазинов этого бренда. У компании есть множество заводов, которые расположены в России, Белоруссии, Казахстане и Китае.

Отмечается, что в ассортименте новых магазинов может быть много схожих с ушедшим брендом товаров. Некоторые из позиций могут даже стоить немного дешевле.

Ранее KP.RU писал, что в марте 2023 года может открыться первый магазин с аналогами товаров IKEA. Его площадь будет около 300 квадратных метров.

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