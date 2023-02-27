В районе ТПУ «Парк Победы» снесли незаконное общежитие

Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров сообщил о ликвидации в Москве еще двух самостроев. Они находились в районе Кутузовского проспекта на западе города. Общая площадь трехэтажных строений - более пяти тысяч квадратных метров. Оба здания были приспособлены под общежитие без каких-либо разрешений.

«Земельный участок для возведения данных строений не предоставлялся, разрешительная документация не была оформлена, - отметил Бобров. - Здания не поставлены на кадастровый и технический учет, не обременены имущественными правами».

Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

По его словам, самострой уже снесен. Площадку привели в порядок, убрав на ней строительный мусор. Теперь свободный участок, расположенный в границах Северного дублера Кутузовского проспекта, используют для городских нужд. Он пригодится во время возведения транспортной развязки по проекту строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Парк Победы». Благодаря этой дороге в дальнейшем водители смогут быстрее ездить по проспекту и Можайскому шоссе. Кроме того, удобнее им станет и около делового центра «Москва-Сити» и в целом в западных районах Москвы.