Число предпринимателей — участников фермерских ярмарок в Москве за год выросло на 10 процентов — Сергунина

Фото: Пресс-служба ГБУ «Московские ярмарки»

На межрегиональных ярмарках можно приобрести качественные фермерские продукты, которых в крупных сетевых магазинах не бывает. К примеру, продавцы из Республики Алтай предлагают дягилевый мед. Из Республики Калмыкия — национальные мясные полуфабрикаты и колбасы, приготовленные по народным рецептам. Из Иркутской области — разнообразную полезную продукцию: кедровые орехи в сиропе из сосновых шишек или варенье.

В прошлом году в столице открылось еще семь межрегиональных ярмарок, их общее число достигло 63, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Межрегиональные ярмарки работают круглый год. Благодаря тому, что там представлены товары из разных уголков России и других стран СНГ, у москвичей даже зимой есть возможность приобрести качественные фермерские продукты — фрукты и овощи, мясо и рыбу, сыры и колбасы, мед, привезенный прямо с пасек, и многое другое. Вместе с числом площадок растет и количество предпринимателей — в 2022-м их стало больше примерно на 10 процентов. Сейчас в ярмарках участвуют производители из Калмыкии, Иркутской и Астраханской областей, Камчатского и Красноярского края — всего из 46 регионов».

За 2022 год количество торговых мест на межрегиональных ярмарках Москвы выросло с 1212 до 1333. Для торговцев они бесплатные. Чтобы стать постоянным участником ярмарки, нужно отправить заявку вместе с документами в Департамент торговли и услуг Москвы. А в прошлом году появилась новая опция. Разовое разрешение на торговлю можно получить прямо в день обращения (разумеется, при наличии свободных мест). Пошаговая инструкция для обоих вариантов размещена на сайте «Московских ярмарок».

Павильоны ярмарок оснащены торговым оборудованием, отоплением и системами вентиляции, что обеспечивает сохранность продуктов, а также комфорт фермеров и посетителей круглый год.