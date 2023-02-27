Ефимов: Рост производства электронных компонентов и печатных плат в Москве составил более 27 процентов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об увеличении в столице выпуска изделий в сфере микроэлектроники.

«По итогам 2022-го в Москве произведено на 27,8 процента больше элементов электронной аппаратуры и печатных плат, чем годом ранее», – отметил заммэра.

По его словам, за прошлый год отгрузка этой продукции выросла на 22,8 процента. А общая сумма достигла более 40,1 миллиарда рублей.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что площадкой для производств в сфере микроэлектроники стал Зеленограде.

«Там размещены передовые представители отрасли, а также четыре площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы, - пояснил глава ведомства. - Статус ее резидента имеют более 30 компаний в сфере электроники».

Напомним, получившие такой статус предприятия пользуются существенными льготами. Например, для них обнуляются имущественный, транспортный и земельный налоги, а также действует двухпроцентная ставка налога на прибыль. Микроэлектроника стала в столице одной из важных сфер, в которых город делает ставку на локализацию и импортозамещение. В этом помогает развитие промышленных кластеров. В их числе - кластер фотоники и микроэлектроники. Его открыли в прошлом году в Московском инновационном кластере. Сейчас вошедшие в него более чем сорока компаний занимаются разработкой активных фотонных интегральных схем. В планах - создание экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных технологий.