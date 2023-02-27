Кэшбэк за поездки в метро Москвы и наземном транспорте вернется с 1 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

Кэшбэк за поездки в московском метрополитене и наземном транспорте начнет действовать уже с первого марта. Акция действует при оплате по карте платежной системы «Мир», а вернуть можно будет 10 рублей с каждой поездки. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного Дептранса.

Продлится действие этой акции до 40 июня 2023 года. Для участия в акции нужно оплатить проезд телефоном или используя биометрическую систему оплаты.

Оплатить проезд можно картой мир с помощью телефона в котором есть технология NFC, а для оплаты по биометрии нужно зарегистрироваться в приложении и привязать карту «Мир» в «Метро Москвы».

После оплаты в течение пары часов на счет вернется 10 рублей, таким образом стоимость проезда по биометрии составит 36 рублей.

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