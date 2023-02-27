Эксперт: Программа КРТ обеспечивает развитие социальной направляющей, создание тысяч рабочих мест и значительный бюджетный эффект

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о создании в столице ещё одного современного квартала на месте бывшей промзоны.

«В Дмитровском районе - на участке между Ижорской, Лобненской и Вагоноремонтной улицами - построят современные промышленно-производственные здания и общественно-деловой центр общей площадью 84 тысячи квадратных метра, - написал мэр в в своем телеграм-канале. - В итоге работу здесь смогут получить свыше 2,3 тысячи человек».

По его словам, в планах также реконструкция дорог и строительство новых улиц, а также обустройство парковок для машин. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что договор о реорганизации участка бывшей промзоны «Коровино» был подписан в 2021 году.

«К 2028 году на территории общей площадью почти пять гектаров инвестор должен возвести производственную и общественно-деловую недвижимость – каждая площадью 42 тысячи квадратных метров, - отметил заммэра. - Инвестиции в реализацию проекта превысят пять миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект составит почти 500 миллионов рублей в год».

Эксперты считают, что программы комплексного развития территорий (КРТ) меняют Москву лучшую сторону.

«При этом создаются новые точки притяжения как для комфортной жизни, так и для повышения деловой активности, роста показателя людей, задействованных в реальном секторе», - говорит Алексей Хижняк, эксперт по мерам поддержки бизнеса и предпринимательства, член Московского регионального отделения «Деловой России».

Ярким подтверждением этому стало решение о КРТ промзоны «Коровино».

«Освоение и развитие производственной зоны «Коровино» позволит выстроить обновленную инфраструктуру территории, обеспечить её привлекательность для инвестиций и развития бизнеса, - сказал Андрей Бархота, независимый экономист. - Чрезвычайно важно, что программа КРТ предусматривает развитие социальной направляющей, создание нескольких тысяч рабочих мест и, как следствие, даст значительный бюджетный эффект».

По мнению председателя Комитета МТПП по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анны Вовк, инвестиционная политика Москвы демонстрирует стремительное движение вперед.

«И так как все, что делалось в предыдущие периоды показало свою работоспособность, то не снижающие темпы планов на будущее сильно впечатляют», - подчеркивает эксперт.