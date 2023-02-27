На юго-западе Москвы женщина зарезала свою племянницу в ходе конфликта Фото: ГСУ СК России по Москве

На юго-западе Москвы в квартире дома по улице Знаменские садки женщина в ходе перепалки зарезала собственную племянницу. От полученных травм она скончалась до приезда врачей. Об этом рассказали в Telegram-канале Столичного Следственного Комитета.

Женщина 1964 года рождения нанесла племяннице как минимум один удар ножом в грудь в ночь с 26 по 27 февраля.

Сотрудники правопорядка уже задержали подозреваемую в убийстве женщину. Сейчас следователи проводят ряд мероприятий и допросов, чтобы установить все обстоятельства конфликта и причины произошедшего.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее KP.RU писал, что двое мужчин предложили подвезти прохожего, а после один из них приставил к нему пневматический пистолет и потребовал отдать телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила более ста тысяч рублей.