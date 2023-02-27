Со второго марта почти на три месяца на Головинском шоссе ограничат движение транспорта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Со 2 марта по 31 мая на Головинском шоссе будет частично ограничено движение транспорта. Это необходимо для проведения работ по реконструкции инженерных сетей. Об этом рассказали в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В разные периоды будут частично закрывать одну полосу для движения, но будет сохранено движение по одной или двум полосам за счет переразметки проезжей части и временного запрета парковки на ряде участков шоссе.

Ранее KP.RU рассказывал об изменении схемы движения в двух районах на западе Москвы. С начала марта и по 20 августа на трех участках Новопеределкинской улицы будет закрыта одна полоса из-за строительства инженерных сетей. Также с 1 марта нельзя будет проехать по одной из полос на Проектируемом проекте №6639 вплоть до первого апреля.