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НовостиОбщество27 февраля 2023 11:53

Со второго марта почти на три месяца на Головинском шоссе ограничат движение транспорта

Это связано с проведением реконструкции инженерных сетей
Роман ПОЛОСИКОВ
Со второго марта почти на три месяца на Головинском шоссе ограничат движение транспорта

Со второго марта почти на три месяца на Головинском шоссе ограничат движение транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Со 2 марта по 31 мая на Головинском шоссе будет частично ограничено движение транспорта. Это необходимо для проведения работ по реконструкции инженерных сетей. Об этом рассказали в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В разные периоды будут частично закрывать одну полосу для движения, но будет сохранено движение по одной или двум полосам за счет переразметки проезжей части и временного запрета парковки на ряде участков шоссе.

Ранее KP.RU рассказывал об изменении схемы движения в двух районах на западе Москвы. С начала марта и по 20 августа на трех участках Новопеределкинской улицы будет закрыта одна полоса из-за строительства инженерных сетей. Также с 1 марта нельзя будет проехать по одной из полос на Проектируемом проекте №6639 вплоть до первого апреля.