Собянин и Голикова открыли Единый центр поддержки участников СВО и их семей

«В соответствии с поручением президента в Москве с октября месяца создана система оказания социальной помощи семьям военнослужащих и мобилизованных. Сейчас открывается новый центр, который охватывает своими услугами не только семьи военнослужащих, но и самих участников СВО. Здесь можно получить все услуги - начиная от психологической помощи, юридической поддержки, реабилитации и, конечно, образование, поиск новой работы. Главное, надеюсь, что в этом центре будет создана душевная, домашняя атмосфера, и здесь будет тепло и уютно, и здесь соберутся люди, которые искренне хотят помочь», - заявил Сергей Собянин.

Градоначальник призвал привлекать к деятельности по оказанию поддержки участникам специальной военной операции общественные организации.

«Здесь (в центре) должны работать и общественные организации, в том числе и ветеранские организации. Синергия общественной организации, волонтерского движения, городских услуг и возможностей должны создать атмосферу, которая поможет семьям военнослужащих чувствовать себя незабытыми», - сказал Сергей Собянин.

Татьяна Голикова напомнила, что по поручению президента РФ создается государственный фонд поддержки ветеранов СВО. В настоящее время готовится проект указа президента по созданию государственного фонда

«Но работа коснется не только ветеранов СВО. Как сказал Сергей Семенович, это и семьи погибших участников СВО, и те, кто сегодня там - на передовой, и те, кто вернулся, и их семьи. Позже, когда мы отработаем соответствующие технологии, мы распространим это на других ветеранов боевых действий, Великой Отечественной войны. Все они будут при нашем внимании», - пояснила зампредседателя правительства РФ.

Центр поддержки расположен в районе Филевский Парк по адресу: Береговой проезд, д. 8, стр. 2. Учреждение будет работать на постоянной основе. Участники СВО и члены их семей могут получить здесь необходимую информацию и комплексную помощь, в том числе, оформление социальных пособий и льгот, предоставление иных мер соцподдержки; психологическую поддержку и психотерапевтические услуги; юридическую помощь; поддержку в вопросах реабилитации, протезирования и подбора технических средств реабилитации; помощь в подборе программ адаптации, в переобучении и в дальнейшем трудоустройстве.

Помимо этого в центре работает междисциплинарная комиссия. Она создана для рассмотрения индивидуальных случаев по вопросам реабилитации, медико-технической экспертизе технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий.

Для встреч с персональными координаторами, оказания первичной психологической помощи и юридических консультаций в центре оборудованы отдельные помещения. Также здесь имеется медиагостиная, зона развития карьеры и трудоустройства, мультифункциональный конференц-зал, кафе и детская игровая комната, зона адаптации - выставка, знакомящая с вариантами приспособления городской среды под нужды маломобильного человека. В центра работает библиотека, есть комната психологической разгрузки.

Уже в августе текущего года планируется ввести в строй вторую очередь центра. Здесь разместят зону выдачи технических средств реабилитации, спортивные залы и помещения для общения по интересам.