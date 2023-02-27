Более 350 подростков задержали в Москве 24 и 25 февраля из-за беспорядков Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 24 и 25 февраля в Москве сотрудники правопорядка задержали свыше 350 молодых людей из-за беспорядков. Большинство из них - несовершеннолетние. Об этом рассказали KP.RU в правоохранительных органах.

Все они могут быть участниками набирающего популярность субкультурного движения ЧВК «Редан», о которых узнали из множества роликов в соцсетях, где они выступают против футбольных фанатов и лиц неславянской внешности.

У некоторых из задержанных удалось изъяты газовые баллончики, ножи и страйкбольное оружие. Серьезных санкций в отношении них не было, однако на родителей некоторых из задержанных были составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал о новом движении ЧВК «Редан». Его организовали в ответ на постоянные издевательства над любителями аниме представителями других субкультурных группировок. В соцсетях уже появилось множество пабликов, которые паразитируют на появившемся движении в различных целях.