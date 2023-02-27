В этом году в Москве достроят несколько крупных объектов здравоохранения Фото: пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина

В Москве в 2023 года завершат строительство нескольких крупных объектов здравоохранения. Все они будут оснащаться самым современным оборудованием и передовыми технологиями. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году завершат строительство флагманских центров на территории больниц имени Боткина и Буянова, а также городской клинической больницы №15 имени Филатова.

В лечебно-диагностическом комплексе ИКБ №1 и в детском корпусе лучевой терапии в Коммунарке также завершат работы до конца года. За это же время достроят лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова.

Помимо этого и работы в подстанции скорой помощи в Щербинке, а также еще в десяти поликлиниках Москвы, планируют закончить до конца 2023 года.

Еще ряд крупных и важных объектов здравоохранения будут полностью готовы в течение этого года.

Ранее KP.RU писал, что в Москве открыли Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Там можно будет получить поддержку по любому возникшему вопросу и получить необходимую помощь.