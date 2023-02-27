Новые станции Большой кольцевой подключили к скоростному мобильном интернету

Фото: Shutterstock

В Москве на всех новых участках Большой кольцевой линии метро пассажиры смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом. По данным МТС, связью стандарта LTE обеспечены семь новых станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар» и «Текстильщики», а также «Варшавская» и «Каширская», на которых завершилась реконструкция. Интернет на скоростях до 250 Мбит/с «ловит» на платформах и в тоннелях новых участков БКЛ. Смотреть видео, скачивать и отправлять контент, общаться в мессенджерах можно также свободно, как и во всем метрополитене. Связь в подземке настолько стремительно развивается, что пассажиры уже и не чувствуют разницы между тем, где пользуются интернетом: на улицах города или под землей.

- По нашим данным, жители и гости столицы находятся в метро примерно 1,5 часа в день. Разумеется, данное время им хочется провести с пользой - общаясь, читая или работая. В 2022 году пассажиры скачали почти на 40% больше данных, чем в предыдущем году, и спрос на качественное высокоскоростное соединение под землей будет расти дальше. В связи с этим мы не перестаем расширять сеть на новых станциях и модернизировать уже существующую, - отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Он напомнил, что в 2022 году компания заменила оборудование на всех линиях метро и проложила высокочастотный щелевой кабель в тоннелях большинства самых загруженных линий подземки.

- Мы также объединили все задействованные диапазоны для расширения емкости сети LTE. Благодаря этому пассажиры могут пользоваться интернетом во время пути, даже не скачивая книги и видео, и решая другие задачи, - добавил Владислав Медведев.