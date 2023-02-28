Овчинский: Московский нефтеперерабатывающий завод приступил к модернизации нефтехранилища

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил о стартовавшей модернизации резервуаров на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ). Эти емкости используют для хранения сырья и готовой продукции.

«Программа по обновлению нефтехранилища на московском нефтеперерабатывающем заводе позволит усовершенствовать инфраструктуру всей системы хранения и заменить более 40 технологических объектов», - отметил глава ведомства.

По его словам, на МНПЗ уже обновили 80 процентов технологических установок.

«Кроме того, модернизирован комплекс отгрузки топлива в автомобильный и железнодорожный транспорт», - уточнил Овчинский.

Сейчас завод возводит первые резервуары для складирования светлых нефтепродуктов. Строительно-монтажные работы в основной части выполнены. Создаваемые хранилища отличаются несколькими ключевыми преимуществами по сравнению с прежними емкостями для мазута. Прежде всего, полная герметичность и защита от загрязняющих природу выбросов паров нефтепродуктов. Плюс ко всему - особая корпусная сталь, которая не боится коррозии, скачков температуры и появления трещин. Добавим сюда современные системы мониторинга, а также комплексы противоаварийной и противопожарной защиты на резервуарах. Кстати, за поставку материалов и оборудования будут отвечать отечественные производители.

Как пояснил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер, благодаря новейшим технологиям качество переработки нефти на предприятии растет.

«Активное обновление производственного оборудования, инфраструктуры хранения и отгрузки топлива позволяет обеспечивать полный комплекс мер для надежного и безопасного хранения произведенного топлива», - добавил представитель компании.

А это в свою очередь даёт возможность вовремя и в нужных количествах поставлять нефтепродукты покупателям, уточнил Зубер. Масштабная модернизация МНПЗ завершится в 2025 году. Завод в результате сможет заниматься глубокой переработкой нефти. Эффект не заставит себя ждать. Во-первых, будет достигнут максимальный рост эффективности производства. Во-вторых, прекратится производство мазута. В-третьих, из нефтяных остатков можно будет «добывать» дополнительно тонны бензина и дизельного топлива.