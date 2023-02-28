Ефимов: Портал поставщиков обеспечил бизнесу оформление более 18 тысяч контрактов с участием торгового бота

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об оформлении на Портале поставщиков контрактов с помощью сервиса автоматических ставок. Напомним, этот торговый бот начал работать на платформе с октября прошлого года. Благодаря ему пользователям доступно участие сразу в нескольких котировочных сессиях. Согласитесь, очень удобно! Цифровой помощник сам шаг за шагом объявляет ставки. При этом он ориентируется на «порог» назначенной ранее предпринимателем цены.

«За несколько месяцев с его участием было заключено 18,2 тысячи контрактов на два миллиарда рублей, - сообщил заммэра. - В среднем в котировочных сессиях с применением бота снижение начальной цены контракта составило 37 процентов, что позволило заказчикам сэкономить 1,2 миллиарда рублей».

В результате по итогам мини-аукционов представители бизнеса могут без лишних проволочек подписать контракты и получить по ним оплату. Заказчики тоже довольны - они покупают все, что им нужно. Причем и цена их вполне устраивает. Как уточнил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, сегодня онлайн-платформа стала рабочей площадкой для более чем 290 тысяч поставщиков из разных регионов России. Они бесплатно пользуются представленными на Портале сервисами и функционалом.

«Бот позволяет предпринимателям участвовать в мини-аукционах в автоматическом режиме, при этом не мешает другим участникам вносить свои ценовые предложения, - пояснил глава ведомства. - В каждой третьей котировочной сессии с участием бота ставка, сделанная с помощью сервиса, привела к победе».

По его словам, чаще всего сервис автоматических ставок помогает поставщикам из столицы и Подмосковья, а также Пермского края, Псковской, Новгородской областей.

Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, за десять лет на Портале поставщиков зарегистрировано более 290 тысяч предпринимателей. Ежегодная сумма закупок за тот же срок достигла 94 миллиардов рублей. Необходимые товары и услуги сегодня покупают на Портале поставщиков свыше 54 тысяч заказчиков из 39 регионов страны. В списке их закупок -

оснащение для школ и поликлиник, горячие обеды в детсады, стройматериалы, медицинские изделия для больниц, мебель, бытовая и хозяйственная продукция, программное обеспечение. Функционал Портала регулярно улучшается.