На ВДНХ в Москве разработали программу по выбору будущей профессии Фото: пресс-служба ВДНХ

В Москве разработали специальную программу «Семейный путеводитель по ВДНХ», которая может помочь юным гражданам определиться с выбором будущей профессии. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Комбопрограмма создана как для детей, так и для родителей. Проект поможет разобраться в наиболее интересной сфере деятельности для ребенка.

В путеводитель включили задания из различных областей: химии, геологии, физики и географии. Также там можно найти задания из сферы космонавтики и астрономии, зоологии, ботаники, экологии и многих других отраслей различных наук.

Проект не ставит задачу проверки знаний детей, а нацелен дать ребенку понять в какой из областей ему более комфортно и где он смог дать наибольшее количество правильных ответов.

По одному билету комбопрограммы при предъявлении путеводителя бесплатно можно будет посетить все семь павильонов-участников. Это могут сделать один взрослый и ребенок в возрасте от 10 до 14 лет.

Ранее KP.RU рассказывал, что в 2023 году в Москве достроят несколько крупных объектов здравоохранения. Каждый из них будет оснащен самым современным оборудованием.