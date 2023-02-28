ЦОДД: вечером 28 февраля в Москве ожидаются пробки до 8 баллов

Вечером 28 февраля в Москве ожидаются пробки до 8 баллов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве вечером 28 февраля ожидаются пробки до восьми баллов из-за образования гололедицы на дорогах и сильного ветра. Сейчас ситуация на дорогах оценивается в шесть баллов. Об этом рассказали в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение затрудняется еще и ремонтными дорогами и мелкими дорожно-транспортными происшествиями.

Гражданам рекомендуют пересесть с личного транспорта на общественный, чтобы немного снизить нагрузку на столичных дорогах. Тем же, кто будет за рулем, стоит быть особенно внимательными в таких непростых погодных условиях и не отвлекаться на гаджеты. Также необходимо отказаться от лишних маневров.

Движение в основном затруднено на Садовом кольце, МКАД, ТТК и на центральных улицах города.

Ранее KP.RU писал, что в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Также на дорогах образуется гололедица.