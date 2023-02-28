Врачи выявили 1914 новых случаев заражения COVID-19 за сутки в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 28 февраля в Москве зафиксировали 1914 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Большинство заразившихся проходят амбулаторное лечение. Такая статистика опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Для 185 человек понадобилась госпитализация из-за ухудшения их самочувствия и обострения симптомов, чтобы за ними могли постоянно следить квалифицированные специалисты.

11 пациентов в Москве скончались от осложнений болезни за прошедшие 24 часа. Полностью выздороветь смогли 3149 человек.

Врачи рекомендуют не забывать о необходимости своевременно проходить курс вакцинации от коронавируса, чтобы снизить риск заболевания и предотвратить дальнейшее его распространение.

Москва по прежнему находится на первой строчке в списке регионов России по количеству выявленных заболеваний за сутки.

Ранее KP.RU писал, что за прошлую неделю в Москве показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом снизились на 27,3 процента. Наибольшее падение этого числа наблюдается среди детей от 7 до 14 лет, там заболеваемость снизилась почти на 50%.