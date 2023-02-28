Новый проект «Питомцы в Москве» откроется на платформе «Город идей» Фото: Михаил ФРОЛОВ

На платформе «Город идей» открыли новый проект «Питомцы в Москве». Там уже начали принимать предложения граждан по улучшению и развитию инфраструктуры для питомцев в столице. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

На первом этапе люди смогут предложить идеи по трем направлениям: комфортного пользования и развития площадок для собак, а также по организации мероприятий для владельцев животных. В ходе общения все желающие смогут поделиться опытом содержания собак и обсудить прогулки с животными на территории столицы.

Принять участие в этом проекте можно до шестого марта. Эксперты выберут лучшие предложения по заданным направлениям и позже пользователи оценят их в рамках голосования.

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