МегаФон модернизировал сеть в Люберцах

Компания «МегаФон» реализовала программу по улучшению качества связи в Люберцах - городе с самой высокой плотностью населения в Московской области. Проведенные работы позволили увеличить емкость сети на треть.

В городе активно развивается жилищное строительство – в 2022 году здесь было продано больше квартир, чем в любом другом городе Московской области. МегаФон планирует расширение сети, ориентируясь на прогноз потребления трафика, рассчитанный при помощи инструментов big data. С учетом прогноза дополнительные базовые станции были построены в микрорайонах Красная Горка, Городок А, а также в районах улиц Зелёная, 8 марта и Весенняя.

В ходе модернизации МегаФон задействовал дополнительный частотный диапазон LTE-2600, наиболее эффективный для локаций с высокой нагрузкой на сеть. На действующие базовые станции были установлены дополнительные антенны с широкой диаграммой направленности для улучшения сигнала в жилом массиве, в частности на самых высоких этажах зданий. Теперь независимо от уровня нагрузок в каждой точке пользователи могут смотреть видео, играть в онлайн-игры и отправлять сообщения в мессенджерах на максимальных скоростях.

Для жителей новых домов качество связи было улучшено за счёт использования диапазона LTE-1800. Он не только обладает высокими скоростными характеристиками, но и отличной проходимостью сотового сигнала через плотную застройку.