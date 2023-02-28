Москвичка-долгожительница умерла, не дожив три месяца до своего 108-летия. Фото: с сайта mk.ru

В Москве умерла одна из самых пожилых долгожительниц города. Валентине Григорьевне Калистратовой было 107 лет. До своего следующего дня рождения она не дотянула всего три месяца.

До последнего дня долгожительница была не только в сознании и беседовала с близкими, но и могла сама ходить.

Внуки и правнуки, а их у бабушки немало, оборудовали ей отдельную комнату в большом загородном доме, в Одинцовского городском округе, чтобы пенсионерку можно было легко вывести во двор подышать свежим воздухом.

Как стало известно сайту mk.ru, умерла Валентина Григорьевна в своей постели тихо и спокойно. Медики даже затруднились назвать возможную причину смерти, так как никаких особых жалоб у бабушки не было.

Многочисленные внуки и правнуки уверены, что столь долгую жизнь бабушка прожила благодаря позитивному характеру. Семья для нее всегда была настоящим эликсиром долголетия.

В детстве она рано лишилась родителей, и с пяти лет научилась заботиться о себе сама. Родные, которые взяли сироту к себе, особо теплом и заботой не баловали.

Но судьба улыбнулась девушке, она встретила своего будущего мужа - младшего лейтенанта государственной безопасности, которому во время войны довелось работать в охране Управления коменданта Московского Кремля.

После войны семья осталась жить в Москве, и Валентина Григорьевна всю жизнь посвятила заботе о муже и дочке.

За свою долгую жизнь, она смогла увидеть пять поколений женщин своей семьи. Даже в 100-летнем возрасте, она с радостью ухаживала за новорожденной праправнучкой. А вот на здоровье никогда не жаловалась. Только отмечая свой 105-й юбилей, призналась, что устала жить.