Овчинский: Тоннельный путепровод на Северном дублере Кутузовского проспекта готов на 80 процентов

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал подробнее о возведении путепровода тоннельного типа на Северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП). Напомним, дорога строится по концессионному соглашению. Ее частью станет путепровод длиной 264,38 метра. При этом сам тоннель займёт 44,38 метра, рамповая конструкция - 220 метров. На нем уже финишировали монолитные работы. Кроме того, выполнено бетонирование плиты проезжей части тоннеля и рампы. Параллельно идёт устройство дорожного полотна.

«Сегодня на 80 процентов завершено строительство тоннельного путепровода, позволяющего автомобилистам съехать с дублера на внутреннюю сторону МКАД, - отметил глава ведомства. - Рабочие уже нанесли на железобетонную плиту проезжей части гидроизоляцию».

По его словам, дальше здесь займутся укладкой защитного слоя из армированного бетона. Специалистам также предстоит нанести два слоя покрытия из асфальтобетона. А пока они заняты электромонтажными работами. Помимо этого, тоннель и рампа облицовываются навесными панелями. В технологических зонах ведётся отделка, после которой одно из помещений здесь отдадут под насосную станцию. Ее используют при необходимости для быстрого отвода ливневых вод.

Некоторыми деталями строительства поделился концессионер проекта, директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев. Будущий путепровод разместится на съезде с Северного дублера на внутреннюю сторону МКАДа. Сам съезд соберут, словно пазл, из трёх частей - эстакады, тоннеля и собственно дорожной «одежды».

«Чтобы перейти с СДКП на МКАД в северном направлении, транспорту нужно будет занять крайнюю правую полосу и уйти по ней на эстакаду, - уточнил представитель компании. - Затем надо спуститься с эстакады в тоннель под съездом с Молодогвардейской улицы и, проехав его, продолжить движение уже по дорожной части съезда, примыкающей к МКАД».

ВАЖНО

Северный дублер Кутузовского проспекта стал самой крупной концессией в столице по двум ключевым параметрам. Во-первых, по сумме инвестиций - порядка 68 миллиардов рублей. Во-вторых, по масштабу. Соглашение рассчитано на 40 лет и позволит создать платную автомагистраль, которая пройдёт от делового центра «Москва-Сити» до МКАДа. Благодаря этому ускорятся Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Водителям станет удобнее ездить в районе «Сити» и в целом на западе города