В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первый день весны

Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в первый день весны, 1 марта, прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой снег. На столичных улицах и дорогах сохранится гололедица. Днем температура воздуха опустится до 4-2 градусов ниже нуля, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба, что соответствует норме. В городе будет дуть северо-западный ветре со скоростью 6-11 метров в секунду, временами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на четверг продолжит идти небольшой снег. Воздух остынет до пяти-семи градусов мороза. Днем 2 марта характер погоды практически не изменится: будет сыпать небольшой снег, сохранится гололедица, а небо затянут облака. Столбики термометров будут показывать около -1…+1 градуса.

Ранее KP.RU писал, что арктическая погода придет в Москву в марте. По словам синоптиков, погода останется зимней еще как минимум две недели.