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НовостиОбщество1 марта 2023 5:55

ЦОДД предупредил москвичей о возможных восьмибалльных пробках вечером 1 марта

Основные заторы ожидаются на ТТК, Садовом кольце, МКАД и в центре города
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Основные причины дорожных заторов – мелкие аварии и строительные работы

Основные причины дорожных заторов – мелкие аварии и строительные работы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным ЦОДД (Центр организации дорожного движения)В Москве вечером 1 марта ожидаются пробки до 8 баллов. Движение будет затруднено в центре столицы, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Основные причины заторов – мелкие аварии и строительные работы. Например, из-за строительных работ ограничено движение на 14 км, 27 км, 32 км и 85 км МКАД, Волгоградском проспекте д. 45, на Проспекте Мира д. 198 и других участках.

Жителям рекомендуют в часы пик пользоваться городским транспортом, чтобы сэкономить время.

Ранее KP.RU писал, что небольшой снег, гололедица и до -4 градусов ожидаются в Москве в первый день весны. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.