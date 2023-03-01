Ефимов: В 2022 году производство косметики в Москве увеличилось почти на семь процентов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил об увеличении в столице производства косметики, парфюмерии и товаров для гигиены.

«В 2022 году в городе произвели на 6,9 процента больше такой продукции, чем в 2021-м», – отметил заммэра.

По его словам, этот рост объясняется повышением спроса на товары российских предприятий. В частности, местных компаний и брендов, которые расширили свой ассортимент. Кроме того, немаловажную роль сыграл и уход с рынка нашей страны части иностранных производителей.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что за прошлый год столичные компании произвели более 130 миллионов средств для макияжа и ухода за кожей.

«Показатель вырос на 8,5 процента по сравнению с 2021 годом, - уточнил глава ведомства. - Отраслевые предприятия города оснащены передовым оборудованием, современными линиями по изготовлению, фасовке и упаковке продукции».

Среди них есть как новые бренды, так и старейшие компании страны, работающие сотню и более лет.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о росте в 2022 году объема промышленного производства в городе на 8,5 процента. Такого результата добились свыше 3,5 тысячи промышленных площадок, работающих сейчас в столице. Для них действуют различные меры финансовой и нефинансовой помощи. Ее можно получить, к примеру, в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Что касается финансов, то компании вправе обратиться в фонд за льготными инвестиционными займами. Город может выделить максимум три миллиарда рублей при ставке три процента. А ещё фонд даёт консультации по городским программам поддержки, размещению в столице производств, поиску альтернативных поставщиков и многим другим вопросам. Обращения принимаются в будни с 9.00 до 18.00 по телефону +7 (495) 630-00-00 или по электронной почте industrysupport@mos.ru.