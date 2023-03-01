СК возбудил дело против мужчины, угрожавшего полицейским страйкбольной гранатой

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» Фото: Герман ВОЛКОВ

В Москве возбудили уголовное дело п факту применения в отношении сотрудников полиции. Правоохранителям угрожал 38-летний мужчина, который держал в руках страйкбольную гранату, сообщили в столичном СК.

По данным ведомства, инцидент произошел во вторник, 28 февраля, в квартире жилого дома на Кастанаевской улице. Буйный мужчина держал в руках страйкбольную гранату. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, чтобы пресечь его противоправные действия. Агрессивный житель начал угрожать и им.

Злоумышленника задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее KP.RU писал, что в Москве девушка под предлогом снятия порчи похитила имущество на 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.