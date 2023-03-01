Московским инвесторам и предпринимателям расскажут, как арендовать или приобрести земельный участок под размещение производства

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В Москве продолжается цикл «Семинары для бизнеса». На очередном мероприятии— уже четвертом по счету — уделят внимание порядку и условиям аренды, а также выкупу помещений, находящихся в собственности Москвы. Речь о недвижимости, которую используют для размещения или расширения производства. Также представителей бизнес-сообщества проконсультируют о возможностях перехода на льготную арендную ставку по действующим договорам. В рамках семинара, который состоится 2 марта, инвесторы и предприниматели смогут узнать как участвовать в торгах, арендовать или купить помещение по льготной ставке.

— Одно из приоритетных направлений развития экономики города — открытие новых и расширение действующих производств. Сегодня город предлагает широкий пул инструментов поддержки столичных предпринимателей, планирующих разместить производственный объект на территории города. Например, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта город передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он также напомнил, что начиная с марта 2022 года земли для развития производства можно получить по льготной ставке — за один рубль в год. Такая мера позволяет бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест и в ограниченные сроки наладить выпуск важных для столицы товаров.

На уже прошедших семинарах обсуждали, как открыть свое предприятие, какие существуют меры городской поддержки и как получить разрешение на строительство. Записи можно найти на Инвестиционном портале Москвы. Здесь же опубликован план предстоящих мероприятий и доступна регистрация для желающих посетить событие очно. В том числе, семинар «Квадратные метры для бизнеса: льготная аренда/покупка недвижимости и земельных участков», который пройдет 2 марта.