Ефимов: Столичные производители нарастили производство аккумуляторов в 6,6 раза

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В столице зафиксирован активный рост производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За прошлый год объем такой продукции, отгруженной заказчикам, увеличился в 6,6 раза и достиг 1,4 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - При этом производство электрооборудования московскими предприятиями за тот же период выросло на 31,1 процента».

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, городская компания по выпуску аккумуляторных батарей Clean Power произвела своих товаров в 2022-м в три раза больше, чем годом ранее. Она является одним из 135 предприятий, создающих сегодня в столице электрическое оборудование. Кроме того, в их ассортименте контрольно-измерительные приборы, кабели, распределительные, осветительные изделия и другая продукция.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, уже скоро выпуск электрических устройств и аккумуляторных батарей в столице ещё расширится с учётом городских мер помощи. В планах, к примеру, проведение электронного конкурса, по итогам которого будет подписан офсетный контракт. Согласно этому документу московский электротранспорт обеспечат аккумуляторными батареями.

«Инвестор возьмет на себя обязательство локализовать на территории города производство пяти типов батарей, - уточнил глава ведомства. - Взамен он получит гарантию закупки продукции в течение нескольких лет».

По его словам, в проект частник должен вложить не менее трех миллиардов рублей.

Ещё одна мера - создание в Москве межотраслевого кластера электромобилестроения. Благодаря этому появятся новые платформы для электротранспорта. Плюс ко всему начнётся серийное производство легковых электромобилей, электрогрузовиков и другого городского транспорта. В кластере уже собраны свыше 40 научно-исследовательских, производственных и других компаний.