СК возбудил уголовное дело после гибели человека при пожаре в лифте на северо-востоке Москвы

Уголовное дело возбудили после гибели человека при пожаре в доме на Тайнинской улице Фото: Александр ГЛУЗ

Уголовное дело возбудили после гибели человека при пожаре в доме на Тайнинской улице в Москве. Следователи устанавливают причины возгорания, сообщили в телеграм-канале столичного Следственного комитета.

Как писал KP.RU, возгорание произошло утром 1 марта в комнате консьержа и лифтовом холле. После ликвидации огня спасатели обнаружили в лифте обугленное тело человека. Еще один человек пострадал. По уточненным данным МЧС, из многоэтажки спасли 15 человек. Всего эвакуировали 31 жителя дома. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Огонь потушили всего за 20 минут.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи. Детали случившегося выясняются Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза, по ее результатам примут процессуальное решение.