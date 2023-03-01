Путин и Собянин открыли БКЛ – крупнейшее в мире метрокольцо

«Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро. Это был завершающий этап масштабного строительства. Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том, как эта стройка идет. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием», - сказал Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил Владимиру Путину благодарность за высокую оценку труда строительного комплекса и в целом за развитие транспортной системы Москвы.

«Сегодня историческое событие не только для метро, но и для всей транспортной системы и для города Москвы. Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения, это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему, и позволяет присоединять новые линии метро, создавая будущее транспортной системы. Это, конечно, огромный и важный проект. <…> Сегодня я говорю слова благодарности всем москвичам, потому что в той или иной мере их вклад есть в этот проект», - подчеркнул Сергей Собянин.

В эксплуатацию введены девять последних станций БКЛ: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 км линий, 31 станция и три электродепо.

НАША СПРАВКА

Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена стало крупнейшим в мире проектом в области метростроения – 70 км путей, 31 станция, 3 электродепо. Для сравнения: протяжённость существующей Кольцевой линии Московского метро – 19,4 км. Здесь всего 12 станций. Это в 3,5 раза меньше БКЛ.

БКЛ - самая протяжённая кольцевая линия метро в мире. Оставлен позади прежний «чемпион» среди подземных колец – Вторая кольцевая линия Пекинского метро (57 км).

БКЛ соединила существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии. Это позволит разгрузить первый (станции внутри Кольца) и второй (собственно Кольцевая линия) пересадочные контуры Московского метро.