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НовостиОбщество1 марта 2023 10:43

Путин и Собянин открыли БКЛ – крупнейшее в мире метрокольцо

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли заключительный участок Большой Кольцевой линии метро

«Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро. Это был завершающий этап масштабного строительства. Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том, как эта стройка идет. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием», - сказал Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил Владимиру Путину благодарность за высокую оценку труда строительного комплекса и в целом за развитие транспортной системы Москвы.

«Сегодня историческое событие не только для метро, но и для всей транспортной системы и для города Москвы. Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения, это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему, и позволяет присоединять новые линии метро, создавая будущее транспортной системы. Это, конечно, огромный и важный проект. <…> Сегодня я говорю слова благодарности всем москвичам, потому что в той или иной мере их вклад есть в этот проект», - подчеркнул Сергей Собянин.

В эксплуатацию введены девять последних станций БКЛ: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 км линий, 31 станция и три электродепо.

НАША СПРАВКА

Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена стало крупнейшим в мире проектом в области метростроения – 70 км путей, 31 станция, 3 электродепо. Для сравнения: протяжённость существующей Кольцевой линии Московского метро – 19,4 км. Здесь всего 12 станций. Это в 3,5 раза меньше БКЛ.

БКЛ - самая протяжённая кольцевая линия метро в мире. Оставлен позади прежний «чемпион» среди подземных колец – Вторая кольцевая линия Пекинского метро (57 км).

БКЛ соединила существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии. Это позволит разгрузить первый (станции внутри Кольца) и второй (собственно Кольцевая линия) пересадочные контуры Московского метро.