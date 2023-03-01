Ликсутов: Впервые прошла свадьба на Большой кольцевой линии в Москве

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

…Марш Мендельсона, друзья, а также поздравления от абсолютно случайных попутчиков. Так на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве сегодня впервые прошла свадьба! Церемония бракосочетания состоялась во время поездки от депо до станции БКЛ «Варшавская». Также молодоженам провели экскурсию в депо «Замоскворецкое». Екатерину и Александра поздравили с важным событием в жизни каждой семьи!

«Каждая пара хочет сделать свой праздник незабываемым, и московский транспорт помогает устроить такой день — мы продолжаем предоставлять площадки для регистрации брака в рамках проекта Мэра Москвы С. Собянина «Новые адреса счастья». Сегодня прошла свадебная церемония на БКЛ — впервые в истории московского метро пара поженилась прямо в движущемся поезде, а гостями стали пассажиры новой линии метрополитена. Молодожены познакомились с Большой кольцевой и побывали в депо «Замоскворецкое». Поздравляем супружескую пару, желаем счастья и благополучия», — резюмировал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Напомним, Московский транспорт третий год принимает участие в проекте «Новые адреса счастья». Подать заявление на проведение свадебной церемонии в интересных местах столицы или во дворцах бракосочетания можно на портале mos.ru и госуслуг. Список выездных площадок ЗАГСов Москвы для регистрации брака есть на сайте проекта. За все время его существования только в столичном метро сказали заветное "да" 28 пар.