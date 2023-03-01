Мужчина украл телефон у пассажирки метро Москвы, спрыгнул на пути и забежал в тоннель

Прокуратура Московского метрополитена направила уголовное дело в суд Фото: прокуратура Москвы

В Москве перед судом предстанет 26-летний мужчина, который украл телефон у пассажирки в столичной подземке, сообщили в телеграм-канале прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 5 декабря 2022 года на станции метро «Курская». Мужчина выхватил из рук пассажирки мобильный телефон и попытался скрыться с места преступления: он прыгнул на пути и забежал в тоннель. Сумма материального ущерба составила 70 тысяч рублей.

Спустя время злоумышленника поймали сотрудники правоохранительных органов. Украденный смартфон стоимостью 70 тысяч рублей вернули законной владелице. Прокуратура Московского метрополитена направила уголовное дело в суд.

Ранее KP.RU писал, что на станции метро «ЦСКА» москвич обманул молодых людей на 430 тысяч рублей. Он обещал хорошую прибыль за сдачу имущества в долгосрочную аренду. Злоумышленника задержали.