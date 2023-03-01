Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней

«Мы проделали колоссальную работу - достроили крупнейшее в мире кольцо - и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство. В течение пяти дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным», - сказал Сергей Собянин.

Сейчас со станций БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций и 11 других линий метро, 3 пересадки на МЦК, 8 пересадок на МЦД "Белорусско-Савёловский" (Одинцово-Лобня) и "Курско-Рижский" (Нахабино-Подольск), 13 пересадок на станции железной дороги. Крупнейшие ТПУ Большой кольцевой линии – "Деловой центр", "Савёловская", "Нижегородская" и ряд других.

В ходе строительства Большой кольцевой линии предусмотрены технические решения, которые в дальнейшем позволят присоединить к БКЛ новые радиусы метро.

Большое кольцо сделало более доступными для миллионов горожан и гостей столицы свыше 770 различных мест притяжения – парки, музеи, театры, спортивные комплексы, учебные и медицинские учреждения, промышленные предприятия. В их числе – парк "Сокольники", музей-заповедник "Коломенское", Битцевский парк, Гребной канал в Крылатском, стадион "ВЭБ-Арена", завод "Москвич", ОЭЗ "Технополис Москва", Московский политех и многие другие.

После ввода БКЛ существенно снизятся нагрузки на другие линии метрополитена. Положительный эффект почувствуют все пассажиры Московского метро. Кольцевая линия разгрузится почти на четверть, радиальные направления — до 22 процентов, МЦК — до 20 процентов, МЦД-1 и МЦД-2 — до 10 процентов.

За счет отказа части водителей от поездок на личном транспорте в пользу общественного, на 5–15 процентов снизится загруженность МКАД, Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей.